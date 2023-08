Video: أغلى 10 صفقات في عالم كرة القدم – سوق الانتقالات الصيفية 2023

يشتعل سوق الانتقالات الصيفية 2023، وتتنافس الأندية على إبرام صفقات مقابل مبالغ ضخمة للحصول على توقيع لاعب معين. فهي الطريقة التي تساعد الفريق على معالجة نقاط الضعف وتقوية بنيان الفريق من أجل المنافسة على البطولات والألقاب المختلفة. حتى الآن، أبرمت الأندية الأوروبية مجموعة من الصفقات الخيالية مقابل لاعبين مهاريين وصغار السن. يتربع اللاعب ديكلاس رايس على عرش أغلى صفقات اللاعبين في صيف 2023 حيث وقّع عقدًا طويل الأمد مع نادي أرسنال الإنجليزي قادمًا من ويست هام يونايتد مقابل 116.6 مليون يورو وذلك بدون احتساب العمولات والحوافز الأخرى التي يتم إضافتها في اتفاقيات انتقالات اللاعبين بين الأندية. سوق الانتقالات الصيفية 2023 قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية، تضع الإدارة الفنية لكل فريق في البحث عن صفقات جديدة لحل بعض نقاط الضعف في قوام الفريق وجعل الفريق أقوى في المنافسة على البطولات. من هذه اللحظة، تبدأ محاولات التواصل مع وكلاء اللاعبين وأنديتهم من أجل إتمام الصفقة. تثير هذه الانتقالات اهتمام جماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم ومن الدول العربية على وجه التحديد. فنجوم كرة القدم لهم تأثير على متابعي الرياضة، ومن الممكن أن تهتم بمشاهدة مباريات نادٍ معين حيث يلعب اللاعب المفضل لديك. فعند انتقال النجم الأرجنتيني من باريس سان جيرمان إلى نادي إنتر ميامي، انتقلت أعين العالم لمشاهدة مباريات النادي الأمريكي والاهتمام به. ليس ذلك فقط، بل يمتد الأمر لأبعد من ذلك حيث يهتم المشاهدين بوضع توقعاتهم لنتائج المباريات من خلال مواقع المراهنات في كرة القدم بناء على قوة الفريق والصفقات التي قام بها ومدى تأثيرها على أداء الفريق ككل. فالرهان على فوز نادي إنتر ميامي أصبح الأكثر شيوعًا الآن مع انتقال ميسي لصفوف الفريق. فعشاق كرة القدم يهتمون بالتفاصيل هذه من أجل وضع رهان رياضي رابح والحصول على العوائد النقدية. في الميركاتو الصيفي 2023، تمت بالفعل العديد من الصفقات العالمية. مع ذلك، هناك بعض الصفقات التي تمت مقابل مبالغ طائلة. دعنا نلقي نظرة على أغلى 10 صفقات في الميركاتو الصيفي 2023. أغلى 10 صفقات في عالم كرة القدم الأوروبية 2023 نستعرض معًا فيما يلي أغلى 10 صفقات في عالم كرة القدم الأوروبية في سوق الانتقالات الصيفية 2023. هذه القائمة هي بحسب إحصائيات موقع ترانسفير ماركت الذي يقوم باحتساب قيمة الصفقات الثابتة بدون احتساب الإضافات الأخرى مثل الحوافز وما إلى ذلك. 1- ديكلاس رايس – أرسنال انضم اللاعب الإنجليزي ديكلاس رايس إلى صفوف نادي أرسنال قادمًا من ويست هام يونايتد مقابل 116.6 مليون يورو. بهذا، يصبح رايس ثاني أغلى لاعب إنجليزي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يسجل رايس أغلى صفقة في تاريخ أرسنال وأغلى صفقة انتقال للاعب بريطاني داخل الدوري الإنجليزي.

2- جود بيلينغهام – ريال مدريد

وقّع اللاعب الشاب جود بيلنغهام عقود انتقاله إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني قادمًا من بروسيا دورتموند مقابل صفقة ضخمة بلغت قيمتها 103 مليون يورو، وهو ما يجعله يحتل المركز الثاني في قائمة أغلى صفقات الميركاتو الصيفي 2023.

3- هاري كين- بايرن ميونخ

أخيرًا، قرر هاري كين مغادرة نادي طفولته وانتقل للعملاق الألماني. انتقال النجم الإنجليزي هاري كين من صفوف نادي توتنهام الإنجليزي إلى صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني مقابل 100 مليون يورو.

4- جوسكو جفارديول – مانشستر سيتي

انتقل المدافع الشاب البالغ من العمر21 عامًا إلى صفوف نادي مانشستر سيتي مقابل صفقة قيمتها 90 مليون يورو قادمًا من نادي لايبزج الألماني. يُعتبر جفارديول أحد أفضل المدافعين في كرة القدم الأوروبية، مما دفع بيب جواردويلا للتعاقد معه.

5- راسموس هوجلوند – مانشستر يونايتد

يحتل المهاجم الشاب (20 عامًا) المركز الخامس في قائمة أغلى 10 صفقات في الأندية الأوروبية 2023. فلقد انتقل اللاعب من صفوف أتلانتا إلى نادي مانشستر يونايتد مقابل 75 مليون يورو. مانشستر يونايتد رأى أنه من الأفضل التعاقد مع المهاجم الشاب بدلًا من هاري كين.

6- كاي هافيرتز – أرسنال

لاعب أخر ينضم إلى صفوف نادي أرسنال قادمًا من تشيلسي الإنجليزي. فلقد انتقل كاي هافيرتز إلى أرسنال مقال صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو.

7- دومينيك زوبزسزلاي – ليفربول

بلغت قيمة صفقة انتقال اللاعب الشاب (22 عامًا) إلى نادي ليفربول قادمًا من لايبزج 70 مليون يورو.

8- ماسون ماونت – مانشستر يونايتد

يبلغ ماسون 24 عامًا، وانتقل من نادي تشيلسي إلى نادي مانشستر يونايتد مقابل 64 مليون يورو.

9- ساندرو تونالي – نيوكاسيل يونايتد

انتقل لاعب خط الوسط الإيطالي، ساندرو تونالي، من ميلان إلى نادي نيوكاسيل يونايتد الإنجليزي مقابل 64 مليون يورو.

10- كريستوفر نكونكو – تشيلسي

يحتل اللاعب الفرنسي، كرستوفر نكونكو المرتبة العاشرة في قائمة أغلى 10 صفقات في كرة القدم الأوروبية صيف 2023 حيث بلغت قيمة صفقة انتقاله من نادي لايبزج إلى نادي تشيلسي 60 مليون يورو.



Copyright © 2022 Completesports.com All rights reserved. The information contained in Completesports.com may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed without the prior written authority of Completesports.com.