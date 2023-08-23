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Perm Secretary Ministry of Interior in a Meeting with the CG NSCDC, Dr Ahmed Abubakar Audi, mni, OFR

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THE PERMANENT SECRETARY, MINISTRY OF INTERIOR, DR. OLUWATOYIN AKINLADE, TODAY HAD A MEETING WITH THE CG NSCDC, DR. AHMED ABUBAKAR AUDI, mni, OFR, AND OTHER TOP MANAGEMENT STAFF.

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