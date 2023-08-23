NEWS
Perm Secretary Ministry of Interior in a Meeting with the CG NSCDC, Dr Ahmed Abubakar Audi, mni, OFR
THE PERMANENT SECRETARY, MINISTRY OF INTERIOR, DR. OLUWATOYIN AKINLADE, TODAY HAD A MEETING WITH THE CG NSCDC, DR. AHMED ABUBAKAR AUDI, mni, OFR, AND OTHER TOP MANAGEMENT STAFF.
THE PERMANENT SECRETARY, MINISTRY OF INTERIOR, DR. OLUWATOYIN AKINLADE, TODAY HAD A MEETING WITH THE CG NSCDC, DR. AHMED ABUBAKAR AUDI, mni, OFR, AND OTHER TOP MANAGEMENT STAFF.
THE PERMANENT SECRETARY, MINISTRY OF INTERIOR, DR. OLUWATOYIN AKINLADE, TODAY HAD A MEETING WITH THE CG NSCDC, DR. AHMED ABUBAKAR AUDI, mni, OFR, AND OTHER TOP MANAGEMENT STAFF.
THE PERMANENT SECRETARY, MINISTRY OF INTERIOR, DR. OLUWATOYIN AKINLADE, TODAY HAD A MEETING WITH THE CG NSCDC, DR. AHMED ABUBAKAR AUDI, mni, OFR, AND OTHER TOP MANAGEMENT STAFF.
NSCDC (
)